Bobo Vieri ha parlato così della stagione negativa della Juve: "Per me quest'anno le colpe sono di Pirlo. Io andrei avanti con lui, ma è obiettivo che in questa stagione non sta facendo bene. I bianconeri sono usciti dalla Champions contro una portoghese e in campionato non stanno facendo benissimo. E' normale che dopo nove scudetti consecutivi, tanti trofei, due volte in finale in Europa prima o poi è normale che ci sia un calo e non vinca un campionato. Poteva essere l'anno scorso, quest'anno o il prossimo anno. Probabilmente sarà ora, ma io non vedo tutto negativo come molti, quest'anno ci sono stati tanti problemi che hanno influito sul flop di quest'anno. Ci sono annate in cui non si vince...".