Vieri, ex attaccante di Juve ed Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'intreccio Vlahovic-Lukaku: "Romelu? Non giudico mai, ognuno fa quello che gli pare, è sparito, poi ora vuole tornare. Deve decidere la società cosa fare. Se fosse sparito davvero perché parlava con la Juve...Vlahovic è giovane, è molto forte, la Juve ha bisogno di giocare meglio a calcio. Se va via lui e viene Lukaku non cambia niente sennò, mi aspetto grandi miglioramenti. In questi due anni in cui è tornato Allegri non ha fatto bene a livello di gioco, più che i nomi mi aspetto questo. "