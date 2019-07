A SportMediaset, Bobo Vieri ha ironizzato sul mercato in entrata dell'Inter, alla ricerca - così come la Juve - di un centravanti da regalare ad Antonio Conte. "Io so che ci sono due giocatori che sono liberi, Vieri e Ronaldo, quindi bisogna convincerli. Sono un po’ sovrappeso, però…". Insomma, un amarcord che qualcuno ha sicuramente apprezzato. Così come le parole di conforto che sono subito arrivate per gli interisti: "Il mercato è ancora lungo, c’è tempo sono sicuro che prenderanno grandissimi attaccanti perché vogliono fare grandi cose".