Bobo Vieri ha ricordato le imprese di Marcello Lippi sulla panchina della Juventus: "E' stato lui l'allenatore che mi ha fatto pensare di aver trovato un vincente. Mi ha cambiato la visione di ogni cosa portandomi a un altro livello - ha detto in diretta su Twitch - Quello che oggi fanno Klopp e Guardiola Lippi lo faceva vent'anni fa. Aggredire da squadra, 'fare la partita': non esistono Vieri o Del Piero, esiste la squadra. Siamo due persone dirette e per questo ci ho anche discusso, ma poi è sempre finita lì. Non aveva paura di rischiare, giocava un calcio offensivo e con la sua Juve già facevamo l'uno contro uno".