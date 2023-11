Bobo, a Gazzetta, fa le carte di Juve-Inter.- «Io penso sempre positivo. Se vince, l’Inter va a +5; se vince la Juve, va in testa da sola: se non cerchi di vincere una partita così, quale? E se due squadre provano a vincere, è difficile che alla fine la partita sia brutta».«No: l’Inter sta giocando un gran calcio, partite bellissime e l’anomalia sta nei punti persi con Sassuolo e Bologna: aggiungiamone almeno due e il divario diventa più realistico. Però la Juve non molla niente, e stare addosso a questa Inter non è facile: Juve compatta, calcio compatto. Questi sono numeri, ma sono numeri anche i punti: e loro sono lì, a due punti. Poi di sicuro in Europa si punta su un calcio diverso, quello che cerca l’Inter: gioca sempre per vincere, attacca, crea occasioni da gol, va a fare gol. In Italia e in Europa».- «Può piacere o no, ma ad Allegri va bene così: più risultati che occasioni-gol. Non è sempre così, in tutte le partite, ma è anche così. Eppure ha quattro attaccanti forti, ha i giocatori per migliorare, e magari qualcun altro arriverà. Se la Juve prende, prende giocatori forti: per vincere i campionati».«Ci metta anche Kean, che è in grande forma: contro il Verona gliene hanno annullati due “devastanti”, ma i gol per lui arriveranno. La Juve ha gli attaccanti per fare gol: ne devono fare di più, stanno mancando».«Per me Inter, Milan e Juve sono obbligate a vincere, ma anche a giocare bene: hanno un dovere in più. Vorrei vedere una Juve che gioca meglio, che al 95’ ha sette suoi giocatori nell’area avversaria che provano a calciare in porta. Perché può farlo e lo ha fatto».