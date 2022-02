Intervenuto alla Bobo TV, Christian Vieri ha parlato della Juve dopo il successo contro il Verona. Ecco il suo commento: "Per me Zakaria è un acquisto azzeccato, Agnelli ha preso due giocatori molto importanti. Ho visto una Juve bella solida, secondo me può vincere 14 partite su 14. Non giocheranno un calcio spumeggiante, ma sono solidi e Vlahovic è un grande giocatore. Possono vincere contro chiunque, non sono d'accordo con Allegri che dice di pensare al quarto posto. La Juventus deve giocare per vincerle tutte. Se gioca così è dura da battere".