1









Christian Vieri, ex attaccante tra le altre di Juve e Inter, ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera anche della lotta scudetto: "Juventus? Prima o poi uno scudetto lo perderà, è un fatto di motivazioni. Però adesso non è molto convincente, ma è in testa al campionato. E con CR7 gioca sempre per vincere".



L'ex bomber ha poi parlato di Haaland: "Haaland è il più forte di tutti e ha fatto bene a scegliere il Borussia Dortmund, la società migliore per valorizzare i ragazzi. Tra un paio d'anni se ne andrà in una grandissima squadra per 200 o forse 300 milioni di euro"