Bobo, alla Bobo TV, ha parlato della Juventus: "La Juve deve giocare meglio. Punto. Puoi vincere o non vincere, fa parte del gioco, ma deve giocare meglio. A Napoli non puoi fare queste partite. Deve vincere e giocare un bel calcio. E questo non vuole dire essere il Barcellona o l'Ajax.... In squadre come la Juve devi dare qualcosa in più, per questo le maglie pesano".