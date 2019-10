Con la maglia dellaha vinto scudetto, Coppa Intercontinentale e Supercoppa europea, nell123 reti in 190 partite. Il doppio ex del big match di domenica sera, oggi commentatore, ha presentato la gara tra bianconeri e nerazzurri: "Mi aspetto grande spettacolo, ci guarda tutto il mondo.. In Italia stanno tornando le grandi sfide che alzano il livello del campionato e anche i giocatori più forti oggi scelgono di tornare - ha detto a La Gazzetta dello Sport - L'anno scorso Cristiano Ronaldo, quest'estate i vari De Ligt, Ramsey, Lukaku, Sanchez e Godin. E in più il ritorno di Gonzalo Higuain".- Sulla corsa scudetto: "Dobbiamo aspettare tre/quattro mesi per capire quanto sia diminuito il gap tra Inter, Napoli e Juventus.. I nerazzurrri stanno dando segnali importanti di continuità. So come lavora Conte e la sua maniacalità nella cura dei dettagli.- "La squadra di Sarri non deve ossessionarsi per la Champions, altrimenti rischia di pagare.. Marzo sarà il mese decisivo. Sarri? Con il suo arrivo hanno voluto cambiare mentalità. E' un allenatore che cerca il palleggio e comanda la gara, ha un approccio diverso rispetto al passato. La Champions si vince all'attacco e facendo la partita. Ora Sarri ha bisogno di tempo per portare avanti il suo progetto, la Juventus sta già crescendo partita dopo partita".- "I protagonisti bianconeri potrebbero essere Higuain, Dybala e Ramsey. Il gallese mi piace, si butta sempre dentro.. E' di un'altra categoria, non so che si potesse pensare di cedere uno così. Dybala è fortissimo, ma deve stare vicino alla porta. De Ligt è il futuro, con un presente già di peso. Nell'ultimo mercato la Juve ha lanciato un messaggio a livello internazionale pagando 75 milioni un giocatore che volevano tutti".