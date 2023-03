Intervenuto alla BoboTV Christianha parlato della Juventus. Le sue parole:"Ho letto Allegri che diceva che la Juve ha stra meritato il passaggio del turno in Europa League. Non ho visto la partita ma mi è dispiaciuto sentirlo dire, non ha giocato bene il secondo tempo. Se dice così vuole dire che è stato il peggio del peggio e questo dispiace. Sei in vantaggio e loro in 10, la Juve deve dominare a livello di gioco e tecnica. Mi dispiace sentire Allegri che dice che non ha fatto bene nel secondo tempo, sono sempre le stesse robe…".