Scatto commuovente quello che Christian Vieri ha postato su Instagram. L’ex bomber di Inter, Juve e Milan ha pubblicato una foto di tre medici, vestiti con camice, guanti, mascherine e occhiali protettivi, stretti in un abbraccio. Una foto emblema della situazione in cui tutto il mondo si è trovato catapultato dentro, dove i medici sono le prime persone impegnate in prima linea per combattere il coronavirus, nonché altamente esposte al contagio. E Vieri ha voluto elogiarne ancora una volta il coraggio attraverso i social, ringraziandoli con una foto di impressionante affetto e dolore.