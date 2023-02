L'ex calciatore dell'Inter Bobo Vieri ha rialsciato ha espresso quello che è il suo pensiero riguardo a quella che a suo modo di vedere è la squadra più forte del campionato.'Voglio dire una cosa, così uno capisce quanto è forte l’Inter. Per me è la più forte del campionato, gli attaccanti che ha l’Inter non ce li ha nessuno, idem i centrocampisti. Per me questa squadra può perdere due partite in un anno, col Milan e con la Juventus, non sette. Mi aspetto di più perché questa squadra io la vedo fortissima'.