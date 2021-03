1









Christian Vieri nel corso di Bobo Tv - format in onda sulla piattaforma Twitch - ha parlato della sua esperienza alla Juve e, in particolare, di Marcello Lippi: "Lippi è l'allenatore che mi ha fatto pensare di aver trovato un vincente. Mi ha cambiato la visione complessiva, mi ha portato ad un altro livello. Lippi faceva vent'anni fa quello che oggi fanno Klopp e Guardiola. Andare a far la partita, aggredire da squadra: non c'era Vieri, non c'era Del Piero, esisteva la squadra. Ci ho discusso, ma noi siamo diretti, ci parliamo e poi finisce lì. Non aveva paura di rischiare, di concedere l'uno contro uno dietro".