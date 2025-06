Vieri: 'Juventus? Partite inaccettabili, non sarà facile per Tudor...'

Getty Images

Vieri, le parole sulla Juventus, Tudor e Thiago Motta

Alla Milano Football Week ha preso parolache ha rilasciato alcune dichiarazioni su Milan e Juventus: "Inter, Milan e Juve devono vincere sempre, anche se non hanno giocatori forti. Per quanto riguardo i rossoneri non è facile fare previsioni. Perché per quello che leggo Theo dovrebbe andare via, Reijnders anche e Maignan pure. Se va via questa gente qui, devi trovarne forti come loro e per trovarli devi spendere 100 milioni. Il Milan da questo punto di vista mi sembra in alto mare, anche se Allegri ha tanta esperienza e Tare è uno in gamba".

"Con Tudor la squadra era un po’ più unita. La sua missione era arrivare al quarto posto e lui l’ha centrato. Ma non sarà facile neanche per lui la prossima stagione"."Thiago Motta? Allenare in Italia non è facile per nessuno, per vincere il campionato servono giocatori forti e la Juve al momento è inferiore all’Inter. Resta il fatto che i bianconeri durante la stagione hanno fatto delle partite inaccettabili e questo non deve più succedere”.