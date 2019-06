Christian Vieri ha detto la sua sulla prossima stagione di Serie A a margine di Pitti Immagine a Firenze. “Sbagliate a pensare che l'Inter debba fermare la Juve", le sue parole riportate da Tuttosport.com: "I bianconeri sono troppo avanti e i nerazzurri devono pensare ad andare in Champions tutti gli anni. Non si deve mettere pressione addosso ai giocatori parlando di scudetto. Conte è un grande allenatore, lo vedo bene. Sono amico di Antonio ma anche di Spalletti e mi è dispiaciuto per il suo addio".



SULLA JUVE - “La squadra è fortissima, Sarri darà il suo gioco e per questo è stato cambiato allenatore", aggiunge Vieri: "I bianconeri vogliono dominare anche in Europa, ci vorrà tempo, ma il gioco arriverà. Inter, Milan, Roma e Napoli non possono vincere lo scudetto”.