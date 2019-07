Bobo Vieri ha parlato al Corriere dello Sport della Serie A, dal caos Roma al mercato di Inter e Juve: ''Dopo quello che è successo con Totti e De Rossi non seguo più la Roma, non mi interessa. La Juve ha ancora la rosa più forte, le altre però si stanno rinforzando. E' meglio non parlare della forza dei bianconeri perché poi si creano troppe aspettative per le altre. L'Inter sta migliorando, il Napoli anche: questo è positivo. La Juve ha Ronaldo, ha preso Rabiot e Ramsey... E' uno squadrone. La squadra che si sta muovendo meglio però è l'Inter: con Dzeko e Lukaku sarebbe devastante. Poi Conte è forte, vogliono fare cose importanti. Napoli? Buona squadra, gioca il calcio migliore e si è rinforzato con Manolas''.