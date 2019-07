Dalla Gillette Padel Vip Cup 2019, Bobo Vieri ha parlato a Sky Sport di mercato e non solo: “L’Inter di Conte? Da quello che leggo, vogliono cambiare l’attacco. Si parla sempre di Lukaku e Dzeko, vediamo, sono tutti giocatori forti. C’è ancora tempo. Icardi e Nainggolan fuori dal progetto? Ognuno fa le sue scelte, vogliono prendere altri giocatori, hanno deciso Marotta e Conte, vedremo dove andrà Icardi. Higuain via dalla Juve? Non capisco perché non lo tengano, è tra i più completi d’Italia, è forte forte, vediamo cosa succede. Vediamo alla fine dove andrà. Cristiano Ronaldo accanto non ha bisogno di nessuno, ma tutti hanno bisogno di lui. Messi e Ronaldo non hanno bisogno di compagni accanto. Icardi tra Juve e Napoli? È un grande realizzatori, non so dove lo vedrei meglio. Gli allenatori decidono, se hanno deciso di cambiare vogliono altri tipi di giocatori. La Juve ha Ronaldo, Ramsey, Rabiot, ha preso praticamente de Ligt, come si fa a dire che il gap per Inter e Napoli si sta accorciando? Stanno facendo un buon mercato Inter e Napoli, ma bisogna vedere cosa succede. Ognuno deve pensare in casa sua, a fare la squadra più competitiva possibile. Prima o poi la Juve deve perdere lo scudetto, ma i giocatori della Juve non li hanno le altre squadre. Il Milan di Maldini e Boban? Paolo è uno dei miei migliori amici, sono persone molto serie e non dico altro".