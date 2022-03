Bobo Vieri, alla BoboTV, ha parlato così delle possibilità scudetto della Juventus: "Può succedere qualsiasi cosa, ogni domenica c'è una sorpresa: il Milan ha pareggiato con l'Udinese ed è andato a vincere a Napoli. Milan, Inter e Napoli sono sotto pressione, se sbagliato due partite e gli altri vincono si staccano. Chi non ha pressione è la Juve e le ultime nove le può vincere tranquillamente. Il quarto posto mi sembra in cassaforte, ma non ha la pressione che hanno Milan e Inter, che contro Cagliari e Fiorentina devono vincere per forza".