Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Christianha detto la sua anche sulle squadre italiane in corsa nelle competizioni europee, tra cui la. Ecco il suo pensiero: "Quello italiano resta un calcio importante. Ci facciamo rispettare, è un grande orgoglio. Da noi c’è tutto per fare cose di alto livello. Siamo sempre stati all’avanguardia tatticamente, produciamo allenatori che sanno proporre un calcio moderno, Spalletti su tutti appunto. Ci sono anche Roma e Juve in, oltre alla Fiorentina in Conference. Anzi, credo che Juve e Roma siano fra le favoritissime. Il calcio italiano è a pezzi solo a livello di stadi, di infrastrutture".