Bobo Vieri ha parlato alla BoboTv: "Se il Milan dopo 35 partite è primo significa che è forte forte. A livello di nomi Inter e Juve meglio ma poi la domenica bisogna andar in campo a giocare. Il Milan è una belva. Se oggi è primo, vuol dire che è più forte delle altre".



FALLIMENTO? - "L'Inter seconda in classifica non è un fallimento, lo è la Juve quarta. La Juve è una squadra che non fa due passaggi di fila. Il Milan invece gioca bene, così come Napoli e Atalanta".



VLAHOVIC - "Credo che se Vlahovic fosse rimasto a Firenze, la squadra di Italiano avrebbe rischiato di arrivare al quarto posto in questo campionato di Serie A".