Bobo Vieri, a Rai Sport, ha parlato della Nazionale.



GRANDE NAZIONALE - "Roma è la città più bella del mondo, non lo scopro io. Il pubblico ci voleva, dopo un anno così... è fondamentale per il calcio. Stiamo vedendo le persone allo stadio. La cosa più importante è la Nazionale, sta andando alla grande. Siamo felici, sta giocando un grande calcio e dobbiamo continuare così".



AL LIVELLO DELLE BIG - "Dico da un po' che andiamo in finale, ho visto tutte le partite fatte e giochiamo a calcio. Le grandi squadre non stanno giocando come facciamo noi".



IMMOBILE - "Voto 10. Alla grande. Due partite, due gol. Meglio di così...".