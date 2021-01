Christian Vieri, a margine dell'evento Calciatori Panini, ha parlato di Inter-Juve: "Le partite non le sento più, ormai non gioco. Sono tre punti importanti e basta, non è che se uno perde va fuori dalla lotta. Il campionato quest'anno è molto bello, tutti vogliono battere la Juve, vince da nove anni di fila e i bianconeri vogliono vincere il decimo. Campionato molto bene, questo weekend sarà una partita molto bella tra Inter e Juve".