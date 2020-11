La sconfitta della Juventus contro il Barcellona di mercoledì sera continua a far parlare il mondo del calcio italiano anche alle porte della sfida contro lo Spezia. Questo ha detto ieri Christian Vieri su Instagram: "Contro il Barcellona la Juventus non l’ha mai presa, i blaugrana sono stati devastanti. Non mi aspettavo un Barcellona così dopo tutte le difficoltà avute in estate, contro la Juventus poteva fare 6-7 gol, ha mostrato una qualità tecnica senza pari in Europa. È proprio bello vederli giocare, anche i giovani. Se giocano così non puoi vincere contro di loro, magari solo con un rimpallo."