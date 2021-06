Bobo Vieri, sul suo programma su Twitch, ha parlato della Germania e dei prossimi Europei: "Della Germania non parla nessuno, ma questi arrivano in fondo un'altra volta, come tutti gli Europei e tutti i Mondiali. Gosens le fa tutte e sette. E davanti Muller è uno che sa giocare, cavolo che sa giocare".