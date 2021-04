Christian Vieri, nella sua Bobo Tv su Twitch, ha avuto modo di elogiare una delle sue storiche ex squadre da calciatore, ossia l'Inter di Antonio Conte, lanciatissima verso lo scudetto ma spesso tacciata di non offrire una gran proposta di gioco. Queste le parole di Vieri, grandissimo ex centravanti anche della Juventus e della Nazionale, sui nerazzurri: "L'Inter ora gioca molto meglio: nel girone di ritorno ha battuto Juve e Milan giocando un gran calcio. Ok, con Atalanta e Bologna ha fatto partitacce, ma nessuno gioca sempre bene".