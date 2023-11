L'ex attaccante di Juve e Inter, Christian Vieri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale di Serie A in onda su RDS, dove ha parlato anche della rosa dei bianconeri, soffermandosi su Federico Chiesa.'La Juve è una squadra molto solida - ha detto Vieri, che nella sua carriera ha giocato per entrambe le squadre -. C'è Bremer in difesa, davanti ha quattro attaccanti forti. Kean è in grandissima forma, sta giocando alla grande. C'è anche Chiesa, uno che può sempre fare la differenza'.