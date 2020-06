Chiacchiere tra amici, però in diretta Instagram. Ormai, il format di BoboTV l'abbiamo chiarito: "No basta col calcetto. Non gioco più. Peso troppo. Sono 102.5 ed ero a 106.8 kg”, ha detto Vieri a Ventola, storico compagno di campo e serate. "Davvero non ce la faccio più a correre. Inciampo da solo ormai. Non va bene così non ce la posso fare. Guarda, se non mi rimetto in forma basta calcetto. Devo arrivare a 95-96kg altrimenti non gioco più davvero. Cosa ti avevo detto il 31 maggio 2019? Che non avrei giocato? Ecco. Se non dimagrisco non gioco più. Faccio schifo così”.