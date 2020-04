Durante la diretta Instagram con Antonio Cassano, Christian Vieri ha commentato così la possibilità che Guardiola possa venire in Italia: "Secondo me, ora no, resta al City". Cassano ha risposto: "Se Guardiola va in una squadra, vuole spendere i milioni per comprare i giocatori. Si è parlato di Juve, i bianconeri hanno Sarri che può andare via se non vince. Però, hanno fatto una scelta di gioco, prendendo Sarri. Zidane? A Madrid ha vinto tutto ed è un idolo, perché dovrebbe cambiare? Poi, è un gestore come Allegri, la Juve ha dimostrato che vuole un altro tipo di allenatore. Secondo me, potrebbe andare al Psg e fargli vincere la Champions.