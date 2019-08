Christian Vieri, ex attaccante della Juventus, ha parlato dagli studi di Tiki Taka, in onda su Mediaset, del campionato iniziato ieri: "Binomio Conte-Marotta? Faranno un gran lavoro. Lukaku è un grande acquisto, un centravanti forte. Più forte di me? No. Dybala? Io non devo dare consigli. Giocare nella Juve è dura: Sarri usa il 4-3-3 e da una parte c'è Cristiano Ronaldo, dall'altra Douglas Costa. Icardi? Conte vuole Lukaku. E se ha lui non gli interessa se fa più o meno gol di Icardi. Si tiene Lukaku, perché vuole uno con quelle caratteristiche. Secondo me Icardi si sta rovinando".