Christian, al canale della Serie A su RDS, parla così del momento del calcio italiano."L'Inter mi fa impazzire. È una super squadra, gioca molto bene. Mi piacciono molto Lautaro e Thuram, anche Dimarco mi piace tantissimo, contro il Frosinone ha fatto un gol pazzesco. Sono tutti giocatori forti, giocano un bel calcio. Inzaghi al momento meglio di Allegri, sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore".Bobo Vieri ha parlato anche del prossimo. "La Juve è una squadra molto solida - ha detto Vieri, che nella sua carriera ha giocato per entrambe le squadre -. C'è Bremer in difesa, davanti ha quattro attaccanti forti. Kean è in grandissima forma, sta giocando alla grande. C'è anche Chiesa, uno che può sempre fare la differenza. Cosa manca a Vlahovic? Il giocare sempre e i gol. Trascinatori si diventa giocando ogni partita".