In una diretta Twitch Bobo Vieri ha parlato della corsa scudetto analizzando la situazione Eriksen in casa Inter: "Hanno sbagliato a prenderlo a gennaio. Bisogna ammetterlo, prendersi le responsabilità. In generale penso che i nerazzurri possono puntare allo scudetto perché la Juve non può vincerlo per sempre. Prima o poi, dopo anni di finale deve perdere; anche per una questione di motivazioni. Se poi riusciranno a vincerlo i bianconeri vuol dire che sono stra-forti. L'Inter però ha il vantaggio di non fare le coppe, per questo quindi deve puntare dritta al tricolore".