"L’Atalanta ha cercato di fare la partita, la Juventus ha fatto poco, poco, poco. Si può dire quasi niente. L’Atalanta è sempre quella che vuol fare la partita, attacca, aggredisce. Szczesny ha fatto una grande parata, tutto sommato dico un’Atalanta molto positiva", così ha commentato la partita Cristian Vieri alla BoboTv."Mi dispiace vedere la Juventus non tirare quasi mai in porta, molto molto confusionaria. Preferisco non dir niente, ci ho giocato, ci ha giocato mio padre, mio fratello in Primavera. Io ci sono affezionato, sono amico di Andrea Agnelli, con la famiglia Agnelli ho un bel rapporto. Mi dispiace perché la Juventus per la squadra che è deve giocare meglio e fare belle partite. Subisce sempre con tutti, son partite che la Juventus secondo me non può far".