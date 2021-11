Christian Vieri, nella sua BoboTv di Twitch, ha espresso un parere molto netto su Juventus-Fiorentina 1-0, ma anche nello specifico su Matthijs De Ligt e la sua marcatura su Dusan Vlahovic, peraltro obiettivo del mercato bianconero. Queste le parole di Vieri: "Se non fosse stato espulso Milenkovic la Juve non avrebbe vinto, nemmeno tirato in porta. La viola è una squadra giovane e con Italiano gioca bene. De Ligt su Vlahovic è stato una iena, l’hanno mangiato vivo".

I pareri molto scettici sulla squadra di Allegri sono condivisi anche da Cassano e Adani