Christian Vieri, ex attaccante tra le altre di Inter e Juve, ha parlato del momento in bianconero di Matthjs De Ligt durante la trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia 1: "De Ligt? Ha 20 anni, l’anno scorso nel parlavano come il miglior difensore al mondo. L’ha preso la Juve, ma ci vuole tempo. Deve fare un paio di campionati e giocare sempre. E poi deve imparare a muoversi con il resto del reparto".