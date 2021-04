In diretta alla BOBO TV, Christian Vieri ha parlato del Napoli e di De Laurentiis, difendendo l'amico Gattuso: "De Laurentiis fa solo dei disastri incredibili. 4 punti dal Milan e devo sentire che Gattuso deve andare via... il problema del Napoli è lui. Appena sono rientrati tutti, tipo Mertens, ha fatto subito la differenza. Basta far rientrare i calciatori top ed ha una grandissima squadra, con giocatori veri".