Christian Vieri, ex attaccante della Juventus, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo ai microfoni del canale YouTube di Miguel Serrano: "Rivalità Ronaldo-Messi? Non era mai successo nella storia che giocatori del genere tutti gli anni facciano 40-50 gol... Questo non era mai successo nella storia del calcio. E quando saranno vecchi, quando Messi e Cristiano si ritireranno, sarà una tragedia per il calcio mondiale. Real? Hanno vinto quattro Champions in cinque anni e arriva l'anno nel quale ti rilassi. Tanti giocatori erano stanchi.. Dopo un Mondiale è normale. Se erano forti lo scorso anno, lo sono anche in questo. Io vinco tre Champions di fila e mi compro una casa sulla luna".