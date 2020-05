In diretta Instagram con Antonio Cassano, l'ex attaccante della Juventus Christian Vieri ha commentato le parole di Giorgio Chiellini contro Mario Balotelli: "Penso che Giorgio avrebbe dovuto dirgli certe cose in faccia - le parole dell'ex attaccante bianconero -. Se uno non si comporta bene con il gruppo lo si attacca al muro come succede negli spogliatoi, come facevamo noi". Cassano invece si è schierato con il capitano della Juve: ​"Se ha detto certe cose avrà i suoi motivi. Balotelli lo conosco superficialmente, è un bambino. Con Giorgio ho giocato per dieci anni in Nazionale e non posso dire nulla di negativo su di lui". QUI LE SUE PAROLE