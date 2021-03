In diretta su Twitch Bobo Vieri parla del possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Sono tutti bravi a chiacchierare, ma dove si può trovare un giocatore da 40 gol come lui? - è la provocazione dell'ex attaccante sulla Bobo tv - Se si manda via un attaccante che fa un gol a partita bisogna trovarne un altro. Se la Juve dipende troppo da lui? Non più di altri per altre squadre. Lo è anche Lukaku per l'Inter o Messi per il Barcellona".