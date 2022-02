Nel corso della BoboTV, in onda su Twitch, Bobo Vieri ha parlato così di Sarri: "Sarri ha detto che ora finalmente si possono allenare. Non le voglio sentire queste cazzate, allora vai ad allenare in serie B o C. La Lazio deve fare la Champions o l’Europa League ogni anno. Non si possono dire queste robe".