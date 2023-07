Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juve Christian Vieri ha rialsciato delle dichiarazioni sul caso Lukaku, lanciando una frecciata all'attaccante belga.'Non giudico mai, ognuno fa quello che gli pare. Leggo quello che circola in giro ed è sparito per quindici giorni, prima voleva andare alla Juventus, poi ha deciso di tornare all’Inter… La società deve prendere una decisione: se davvero è sparito per parlare con i bianconeri, vanno chiuse le porte. Vlahovic è giovane e forte: alla Juve non serve un centravanti in particolare, ha semplicemente bisogno di giocare meglio a calcio'.