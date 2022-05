Intervistato da Dazn Bobo Vieri ha parlato della Juventus. Queste le sue parole:



JUVE - "Una delusione grandissima, non grande. Con la squadra che ha dovrebbe lottare tutti gli anni per lo scudetto: a gennaio ha preso Vlahovic, cosa si può chiedere di più?".



SERIE A - Campionato spettacolare quest’anno. Tutti gli altri sono già finiti un mese e mezzo fa, in Serie A mancano due giornate e non si sa ancora chi vince il campionato. Sia l’Inter che il Milan meriterebbero il primato. Sono lì, entrambe, tutte le domeniche vanno in battaglia. È bellissimo per noi italiani”.



RASPADORI - "Così come Scamacca anche Raspadori è forte ma entrambi devono imparare a fare più gol".



ATTACCANTE SIMILE A LUI - "Vlahovic certamente, è un mancinone come me, ma anche Scamacca".