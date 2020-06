A RTL, Bobo Vieri ha presentato la sua hit estiva, con Ventola e Adani: "Sveglio alle 9? Io mi sveglio tutte le mattine alle 6.00, non ci crede nessuno, ma è vero, ho tante cose da fare durante il giorno. La mia vita è normale, è la vita di quando giocavo, adesso orami sono un vecchietto, tutti pensano che vita da bomber è fare gol in campo e farlo anche fuori, ma non sono io, è il nome che rimane ed è una cosa simpatica. La hit da podio? Mah, può darsi, tutte le cose che faccio sono sempre in modo positivo e divertente, mi deve piacere fare le cose, soprattutto cose nuove, quindi quando Universal ci ha chiamato all’inizio mi sono chiesto “ma cosa andiamo a fare”, ma poi ho sentito il pezzo, ne abbiamo parlato, Ventola ed Adani erano d’accordo, quindi ci siamo detti…ma perché no? Facciamo qualcosa di diverso e divertente. Allegri e Adani insieme si menavano? Era da far venire anche Allegri, sì (ride, ndr)...".