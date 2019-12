Christian Vieri, ex attaccante di Juventus e Lazio, è partito all'attacco di Blaise Matuidi dopo il suo brutto fallo ai danni di Luis Alberto, dopo pochi minuti della partita di Supercoppa Italiana tra le due squadre, vinta poi dai biancocelesti per 3-1.



LE SUE PAROLE - Vieri, ai microfoni di Tiki Taka, ha dichiarato: "Il Var è da buttare nel cesso, questo è rosso subito. Gli spacca la gamba!". Questo, invece, il commento dell'ex arbitro Graziano Cesari: "Se l'arbitro dà un cartellino giallo per questo intervento, il Var doveva intervenire e correggere".