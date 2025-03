Vieri a Gazzetta: 'Gasperini? Con lui avrei fatto il triplo dei gol'

Getty Images

Bobo, a Gazzetta, parla così di Atalanta e Inter in vista del prossimo match.“Dopo questa ci sono altre nove partite, giusto? Non è decisivissima, issima, issima, però importantissima. Perché per lo scudetto non è una corsa a due, e il Napoli gioca in casa del Venezia, e se va come dovrebbe andare... Dico dovrebbe, eh?”.“Se vince l’Atalanta sarebbero tre punti molto molto pesanti: anche per il Napoli. I 27 che resterebbero sono tanti, certo. Ma recuperarne o perderne tre tutti insieme...”.

“No, no. La Juve ha provato a fare la sua partita, ma è stata travolta dall’aggressività dell’Atalanta, una banda di animali affamati: li hanno distrutti anzitutto fisicamente”.“L’Atalanta non impressiona più, è da sei-sette anni che impressiona e che io parlo della sua “diversità”. Va a mille all’ora, ti mette pressione, fa la partita ovunque. Vince o perde, ma crea sempre tanto. Prende gol? Amen: continua a guardare avanti. Lookman? Lookman lo guardi e pensi: oh, adesso vediamo cosa farà. In Serie A uno così non c’è: ogni volta che riceva palla va uno contro uno, sempre. È veloce, ha forza, punta, dribbla, tira, sinistro o destro è lo stesso”.“Che faceva bene. Cosa ha da perdere l’Atalanta? Chi si aspettava che potesse vincere lo scudetto, e chi pensa che debba vincerlo per forza? Comunque lui voleva far sognare anche i giocatori, si fidi: così gli daranno di più. Se mi avesse allenato Inzaghi? Mi avrebbe detto solo 'Bobo, vai in campo e fai quello che sai fare: una marea di gol'. E Gasp Sarei stato ancora migliore a livello fisico, e avrei fatto il triplo dei gol. Facciamo il doppio, va’”.