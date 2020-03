L'ex attaccante di Inter e Juve, C​hristian Vieri, ha parlato rilasciato alcune dichirazioni durante la trasmissione Tiki Taka, riguardo l’emergenza Coronavirus e il conseguente stop del campionato italiano. Ecco le sue parole: "Non è mai successa una cosa del genere, non si può giocare a calcio senza tifosi. Giusto fermare il campionato, bisogna pensare al problema nazionale. Lo sport e il resto non esistono, esistiamo noi e la nostra salute. Dobbiamo stare a casa, senza polemiche, senza niente". Una situazione incredibile, che ora vede i bianconeri pronti a giocare in Champions ma non in Serie A.