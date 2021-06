Christian Vieri, protagonista di una lunga intervista su 7, settimanale de Il Corriere della Sera, ha raccontato diversi aneddoti legati alla sua carriera: "La delusione più grande, a livello calcistico, è stata il 5 maggio. Abbiamo dato quello che potevamo, una fiammata impossibile da descrivere. Ne sono uscito a pezzi"



TOP 11 ITALIANA - 4-2-3-1: ​Buffon in porta; Zambrotta, Cannavaro, Nesta e Maldini in difesa; Di Biagio e Pirlo in mezzo al campo; Totti, Roberto Baggio e Del Piero a supporto di Vieri



LIPPI - "A lui devo il salto di qualità a livello professionale. Mi ha messo in testa la cultura del lavoro, spiegandomi come arrivare al top e restarci. Voglio ricordare anche "Ciso" Pezzotti: a fine allenamento mi teneva ore sul campo per migliorare la tecnica"