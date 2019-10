Bobo Vieri, ex attaccante della Juve e dell'Inter, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "5 maggio? Ci ho pensato milioni di volte, anche di notte, anche nell'estate scorsa alla Bobo Summer Cup, ne ho parlato con Recoba fino alle 6 di mattina. Non so cosa sia successo, non lo so. Noi eravamo una squadra che prendeva pochi gol ed eravamo a +1 in classifica, ma ne abbiamo presi 4. Solo per colpa nostra. Avevamo tutto un popolo infuocato dietro di noi, ma abbiamo perso. Mentalmente la delusione ci ha distrutto".