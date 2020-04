L'ex difensore della Juventus Pietro Vierchowod parla a Libero entrando in gamba tesa, come era solito fare in campo sugli attuali difensori della Serie A. In particolare ha puntato il dito sullo stile di marcatura ben lontano da come dovrebbe essere fatto.



INSULTO AL CALCIO - "Aspetto una squadra da allenare perché vorrei insegnare a difendere. Le marcature di oggi sono un insulto al calcio. I difensori non sanno leggere l'azione, i movimenti della palla", le parole dell'ex centrale bianconero.