Pietro, campione d’Europa con la Juventus nel 1996, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'ex compagno e amico Gianluca: "Gianluca è sempre stato una persona affabile, con cui era veramente difficile non andare d’accordo. Da capitano e leader dello spogliatoio, aveva la straordinaria capacità di mediare tra le diverse anime della squadra e di tirare sempre fuori il meglio dai compagni. In campo e fuori"."Le confido un segreto: anche se Gianluca non me lo ha mai detto chiaramente, io sono convinto che fu lui a spingere la Juventus ad acquistarmi nel 1995, o almeno a metterci una buona parola con gli Agnelli. E la cosa, ovviamente, mi fa e mi fece anche allora un immenso piacere: fu un attestato di stima non solo da un compagno, ma da un grande attaccante e mi diede la possibilità di diventare campione d’Europa".