L'ex Juve Pietro Vierchowod, a Tuttosport, ha parlato del fallimento Superlega: "Crollato tutto, perché la squadra più importante di tutte ha detto no e parlo del Bayern Monaco. Neanche il PSG ha accettato. Ecco perché è crollato tutto. Se i tedeschi avessero detto di sì, allora si faceva. Ma hanno una grande società, con una federazione forte, e allora il problema era questo. Chi sceglieva le prime quattro italiane? In base a che cosa? Juve, Milan, Inter? Okay. E le alte? Chi si prendeva la briga di decidere?".